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هل تتذكر أزمة «شداد السبيعي» بالهند؟.. القنصلية تعلن قرارا مهمًا بشأن القضية

هل تتذكر أزمة «شداد السبيعي» بالهند؟.. القنصلية تعلن قرارا مهمًا بشأن القضية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القنصلية السعودية في مومباي، اليوم الخميس، إنهاء أزمة المواطن شداد ناصر السبيعي، والذي لم يتمكن من العودة إلى المملكة لتجاوزه مدة التأشيرة المسموحة له وجود غرامات عليه لا يستطيع دفعها.

وقالت القنصلية على حسابها الرسمي في “تويتر”: “بفضل الله تم إنهاء إجراءات سفر المواطن شداد ناصر السبيعي وقد غادر اليوم إلى مدينة جدة”.

وأضافت: “نود التأكيد على المواطنين الكرام الراغبين بزيارة الهند إلى الإطلاع على الإرشادات والتنبيهات الموجودة على موقع القنصلية حتى لا يعرضون أنفسهم وإسرهم إلى إجراءات أمنية قد تعيق سفرهم”.

وكان “السبيعي”، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال في فيديو متداول، قبل نحو أسبوع، إنه سافر للهند بتأشيرة كان المفترض مدتها 90 يومًا، لكنه تفاجأ بأن المدة 30 يومًا فقط.

وأشار المواطن إلى أنه أقام في الهند ثلاثة شهور، وعند رغبته العودة إلى المملكة رفضت السلطات الهندية مغادرته بسبب وجود غرامة مالية لا يستطيع دفعها.

وكانت القنصلية في مومباي، تفاعلت مع الفيديو وأكدت أنها ستتابع حالة المواطن شداد بن ناصر السبيعي، و”سيتم على ضوئها السماح للمواطن بالمغادرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الهندية في الأيام القليلة المقبلة”.

وبحسب القنصلية يمكن الاطلاع على الإرشادات والتنبيهات من خلال هذا  الموقع  .

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