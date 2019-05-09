معلومات متداولة: الألبان المحلية تصيب بـ«السرطان».. و«الغذاء والدواء» ترد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يعلن أرقامًا مهمة عن دفعة مايو.. 1000 ريال متوسط الدعم

«حساب المواطن» يعلن أرقامًا مهمة عن دفعة مايو.. 1000 ريال متوسط الدعم

المسند يطالب «التعليم» بتعطيل الدراسة في رمضان المقبل.. لهذه الأسباب

المسند يطالب «التعليم» بتعطيل الدراسة في رمضان المقبل.. لهذه الأسباب

عقوبة رادعة لسائق شاحنة قطع سياج السكة الحديدية في بريدة

عقوبة رادعة لسائق شاحنة قطع سياج السكة الحديدية في بريدة

سائق متهور يطيح بمركبة «هايلكس».. فيديو صادم نشره «طرق الرياض»

سائق متهور يطيح بمركبة «هايلكس».. فيديو صادم نشره «طرق الرياض»

معلومات متداولة: الألبان المحلية تصيب بـ«السرطان».. و«الغذاء والدواء» ترد

معلومات متداولة: الألبان المحلية تصيب بـ«السرطان».. و«الغذاء والدواء» ترد
0

تواصل – فريق التحرير:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن معلومات تزعم أن الحليب ومنتجات الألبان المحلية تسبب السرطان، وهشاشة العظام، ونقص الكالسيوم، وعددًا من الأمراض.

من جانبها، قالت “الهيئة العامة للغذاء والدواء”؛ ردًا على هذه المعلومات: إنها “لا تعدو كونها إشاعة”، مؤكدةً سلامة الحليب ومنتجات الألبان المتداولة بالمملكة، وتوصي بتناولها لأهميتها وقيمتها الغذائية ضمن غذاء صحي متنوع ومتوازن.

وأضافت “الهيئة”: أن الجهات الحكومية الرقابية والتشريعية المختلفة في المملكة تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة والكفيلة بضمان سلامة ومأمونية الحليب ومنتجات الألبان للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أنها تقوم بالتأكد من التزام المصانع المحلية بها من خلال جولات تفتيشية دورية على مصانع الحليب ومنتجات الألبان، وتقوم بسحب عينات وإجراء الفحوص المخبرية عليها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها؛ حفاظاً على صحة المستهلك.

الغذاء والدواء

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

موقف إنساني من ولي العهد مع طفل يمني سلبه السرطان إحدى عينيه

موقف إنساني من ولي العهد مع طفل يمني سلبه السرطان إحدى عينيه

بدءاً من الغد.. الغذاء والدواء تبدأ تطبيق لائحة اشتراطات إنتاج الخبز

بدءاً من الغد.. الغذاء والدواء تبدأ تطبيق لائحة اشتراطات إنتاج الخبز

ما العقوبة المتوقعة لـ«مشهورة السناب» بعد إعلان المساج؟

ما العقوبة المتوقعة لـ«مشهورة السناب» بعد إعلان المساج؟

«الغذاء والدواء»: لضمان سلامة الأغذية اتبعوا هذه التعليمات (إنفوجراف)

«الغذاء والدواء»: لضمان سلامة الأغذية اتبعوا هذه التعليمات (إنفوجراف)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التطوّع المرتقب!
مقالات

التطوّع المرتقب!

المزيد
وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>