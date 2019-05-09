تفاصيل وشروط التسجيل في البرنامج التدريبي المتكامل «سعودي جاب»

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لعدد 100 متدرب للبرنامج التدريبي المتكامل المؤهل للحصول على شهادة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (سعودي جاب).

وأوضحت الوزارة، أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 7 / 9 / 1440 هـ الموافق 12/5/2019 ويستمر حتى يوم (الأربعاء) 1440/9/24هـ الموافق: 2019/5/29م وذلك عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن ضمن الشروط للتقديم أن يكون المتقدم سعودياً أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المجال الزراعي، ويفضل من يكون قادراً على استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، ألا يكون المتقدم موظفا أو لديه سجل تجاري، ويفضل من لديه شهادة خبرة في مجال الإنتاج النباتي.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة مالية بعد التخرج بنجاح من البرنامج التدريبي، فرصة التأهيل لسوق العمل، إضافة إلى أنه سيتم اختيار وتعيين أفضل (15) متدرباً في وحدة سعودي قاب، والحصول على شهادات معتمدة، مدربون لهم خبرات دولية.

وبينت الوزارة أن مدة الدورة (3) أشهر بواقع (5) أيام أسبوعياً و(8) ساعات تدريب عملي ونظري يومياً، وسيتم توزيع المتدربين (100 متدرب) على منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية.

وأفادت وزارة البيئة بأنه سيتم تحديد وقت الدورة ومقرها فور الانتهاء من فرز التسجيل للمتقدمين، ويمكن الاستفسار على البريد التالي: SGAP@mewa.gov.sa