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تعرف على أسعار باقات «حجاج الداخل» لموسم هذا العام

تعرف على أسعار باقات «حجاج الداخل» لموسم هذا العام
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن أسعار باقات شركات ومؤسسات الداخل لموسم 1440هـ بعد اعتماد المسميات الجديدة للباقات قبل إضافة الضريبة المضافة.

ويبلغ سعر باقة اقتصادي (1) 4297 ريالاً وتصل لـ 4547 ريالاً لفئة (أ1) حسب خدمة القطار من عدمها، 4235 ريالاً وتصل لـ 4485 ريالاً لفئة (أ2)، 4172 ريالاً وتصل لـ 4422 ريالاً لفئة (ب) و4047 ريالاً وتصل لـ 4297 ريالاً لفئة (ج)، 4922 ريالاً وتصل لـ 4172 ريالاً لفئة (د1)، 3797 ريالاً وتصل لـ 4047 ريالاً لفئة (د2)، 3697 ريالاً وتصل لـ 3947 ريالاً لفئة (هـ) – وفقاً لـ”عكاظ”-.

أما أسعار باقة اقتصادي (2) فتبلغ 3465 ريالاً للحاج الواحد وأسعار باقة ضيافة (1) 8161 ريالاً لمخيمات فئة (أ1)، 8099 ريالاً لفئة (أ2)، و8036 ريالاً لفئة (ب)، 7911 ريالاً لفئة (ج)، 7786 ريالاً لفئة (د1)، 7661 ريالاً لفئة (د2)، 7561 ريالاً لفئة (هـ)، بينما ستكون أسعار باقة ضيافة (2) على النحو التالي: 7910 ريالات لفئة (أ1)، 7848 ريالاً لفئة (أ2)، 7785 ريالاً لفئة (ب)، 7660 ريالاً لفئة (ج)، 7535 ريالاً لفئة (د1)، 7410 ريالات لفئة (د2)، 7310 ريالات لفئة (هـ)، وستكون أسعار باقة ضيافة (3) 7108 ريالات لفئة (أ1)، 7046 ريالاً لفئة (أ2)، 6983 ريالاً لفئة (ب)، 6858 ريالاً لفئة (ج)، 6733 ريالاً لفئة (د1)، 6608 ريالات لفئة (د2)، و6508 ريالات لفئة (هـ). أما أسعار باقة ضيافة (4) فهي 6308 ريالات لفئة (أ1)، 6246 ريالاً لفئة (أ2)، 6183 ريالاً لفئة (ب)، 6058 ريالاً لفئة (ج)، 5933 لفئة (د1)، 5808 ريالات لفئة (د2)، 5708 ريالات لفئة (هـ)، على أن تكون أسعار الحاج الواحد في أبراج منى 11905 ريالات.

 

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