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ضربة موجعة لميليشيا الحوثي في الحديدة

ضربة موجعة لميليشيا الحوثي في الحديدة
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تواصل – وكالات:
أكدت قوات الاستطلاع الجوي للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وقوع انفجار بمخزن أسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، قرب تجمعات للمدنيين في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال بيان للمتحدث باسم عمليات الساحل الغربي وضاح الدبيش، إن غرفة عمليات التحالف تلقت بلاغاً من وحدات قوات الجيش الوطني المرابطة في الدريهمي، بشأن انفجارات عنيفة ومتتالية هزت مستودعاً سرياً لتخزين الأسلحة في الأحياء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي”، حسبما أورد موقع “سبتمبر نت” اليوم الخميس.

وبحسب البيان، فإن الاستطلاع الجوي للتحالف “وثق سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف ميليشيا الحوثي ورصد 15 عنصراً نقلتهم الميليشيا على متن دراجات نارية من مكان الانفجار”.

وأبدى الدبيش قلقله الشديد من تضرر عشرات الأسر حيث أعاق الحوثيون عملية إجلائهم من قبل التحالف العربي واستخدمتهم الميليشيا دروعاً بشرية، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب المتصاعدة امتدت في عدد من المنازل المجاورة لموقع الانفجار.

ولفت المسؤول اليمني، إلى أن الانفجار ضرب مستودعاً لتخزين رؤوس الصواريخ والأسلحة والذخائر، وكان مخصصاً لإمداد مقاتليها، حيث تتخذ ميليشيا الحوثي مدينة الدريهمي معامل لتصنيع وتركيب الألغام والعبوات الناسفة المطورة بواسطة خبراء إيرانيين.

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