طائرات حربية توقظ المسلمين لتناول السحور.. في هذه الدولة

تواصل – وكالات:

تتولى طائرات حربية تابعة لسلاح الجو في إندونيسيا مهمة إيقاظ المسلمين لتناول وجبة السحور، حيث تبدأ في التحليق على ارتفاع قليل أعلى المناطق السكنية في جزيرة جاوة لإيقاظ المسلمين من أجل تناول وجبة السحور قبل الفجر خلال شهر رمضان.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث باسم سلاح الجو الإندونيسي: “التحليق قبل الفجر لإيقاظ الناس من أجل السحور هو مهمة مركبة”.

وأضاف: “يحافظ هذا أيضًا على مهارات التحليق ليلاً لطيارينا”، موضحًا أن الطيارين ليس مسموحًا لهم بالطيران وهم صائمون بعد العاشرة صباحًا.