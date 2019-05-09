حيلة رائعة في السحور تجعلك تتغلب على الجوع طوال اليوم

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تواصل – متابعات:

مع قدوم شهر رمضان بدأ لبعض في البحث عن وسائل تُعين على الصيام ومنها أطعمة تساعد في مقاومة الجوع، وفي هذا الصدد يقدم خبراء التغذية نصائح قد تكون مفيدة.

فإذا كنت ممن يحسون بالجوع سريعاً أثناء الصيام فالحل أن تضم بعض المكسرات إلى سحورك، حيث ستساعدك على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

ولتنفيذ هذا الأمر عليك أولاً اختيار أنواع مكسرات غير مالحة، مع الاعتدال في تناولها، كونها عالية السعرات الحرارية، وسيكون مفعولها في القضاء على الجوع لا يصدق.

ويعد الفستق واللوز مصدرين للبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والألياف الغذائية، كما أنهما يحويان نسبة قليلة جداً من الصوديوم المناسب لمرضى الضغط العالي، وكذلك على نسبة قليلة من السكريات، ما يجعلهما خيارا جيدا لمرضى السكري في السحور، إضافة لغناهما بالمواد المضادة للأكسدة المفيدة لصحة القلب والشرايين.

وعلى نفس المنوال يعد الصنوبر مصدراً جيداً للطاقة في نهار رمضان، إذ يحوي دهوناً مفيدة للقلب، كما يعزز مناعة الجسم.

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