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تنبيه متقدم من «الأرصاد» لأهالي عسير

تنبيه متقدم من «الأرصاد» لأهالي عسير
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة عسير، تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط النماص وتنومة وسراة عبيده والحرجة وظهران الجنوب ومحايل والأجزاء المجاورة لها.

وشهدت منطقة عسير أمس هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت محافظة رجال ألمع ومركز”قنا” التابع لمحافظة محايل ومركز السودة وطبب وعقبة “الصماء” الرابطة بين السودة ومحافظة رجال ألمع.

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