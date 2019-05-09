الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المسند يطالب «التعليم» بتعطيل الدراسة في رمضان المقبل.. لهذه الأسباب

المسند يطالب «التعليم» بتعطيل الدراسة في رمضان المقبل.. لهذه الأسباب

عقوبة رادعة لسائق شاحنة قطع سياج السكة الحديدية في بريدة

عقوبة رادعة لسائق شاحنة قطع سياج السكة الحديدية في بريدة

بعد موافقة «الشورى».. مصادر تكشف تفاصيل نظام الإقامة المميزة

بعد موافقة «الشورى».. مصادر تكشف تفاصيل نظام الإقامة المميزة

هل تمنع المخالفات المرورية سفر المواطنين للخارج؟.. الجوازات تحسم الأمر

هل تمنع المخالفات المرورية سفر المواطنين للخارج؟.. الجوازات تحسم الأمر

مفاجأة.. «واتساب» يتوقف عن العمل لدى آلاف المستخدمين لهذه الهواتف

مفاجأة.. «واتساب» يتوقف عن العمل لدى آلاف المستخدمين لهذه الهواتف
0

تواصل – وكالات:

أعلن تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، أنه سيتوقف عن العمل على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل “ويندوز” خلال أشهر، في خطوة قد يتضرر منها مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

وقال القائمون على التطبيق المملوك لـ”فيسبوك”، في تحديث نشروه على مدونتهم، إنه “لن يتم تشغيل التطبيق على الهواتف التي يدعمها برنامج “مايكروسوفت” بدءًا من ديسمبر المقبل”.

وأضافوا: “نظرًا لأننا لم نعد نعمل على تطوير أنظمة التشغيل القديمة، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت”.

وكانت “مايكروسوفت” أطلقت نظام التشغيل “ويندوز فون” الذي يعمل عليه تطبيق واتساب في أكتوبر 2010، لكنها أعلنت مؤخرًا أنها لن تزود هواتفها الذكية الجديدة بهذا النظام، ونصحت المستخدمين بشراء أجهزة تعمل بنظام تشغيل “أندرويد” الخاص بـ”غوغل”، أو “آي أو إس” الخاص بهواتف “أبل”.

ولم يحقق “ويندوز فون” نجاحًا مماثلاً لنجاح منافسيه، كما أن “مايكروسوفت” لم تقم بتطويره بالشكل الكافي.

ومع ذلك، سيتضرر الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يستخدمون “واتساب” على هواتف “ويندوز”، عندما يتوقف التطبيق عن العمل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طريقة مراسلة شخص عبر «واتس آب» دون إضافة رقمه بالهاتف

طريقة مراسلة شخص عبر «واتس آب» دون إضافة رقمه بالهاتف

اختفاء ميزة لقطة الشاشة في التحديث الجديد من «واتساب»

اختفاء ميزة لقطة الشاشة في التحديث الجديد من «واتساب»

تعرّف على الطريقة الصحيحة لاسترجاع حساب «واتساب» في حالة اختراقه

تعرّف على الطريقة الصحيحة لاسترجاع حساب «واتساب» في حالة اختراقه

هل يوجد رابط لاختراق «واتساب» المحدث؟.. توضيح من خبير

هل يوجد رابط لاختراق «واتساب» المحدث؟.. توضيح من خبير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التطوّع المرتقب!
مقالات

التطوّع المرتقب!

المزيد
وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>