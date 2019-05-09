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2.3 مليار دولار مساعدات من السعودية والإمارات والكويت للبحرين

2.3 مليار دولار مساعدات من السعودية والإمارات والكويت للبحرين
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تواصل – وكالات:

أعلنت الحكومة البحرينية، أمس الأربعاء، أنها تلقت 2.3 مليار دولار في المملكة في 2018، وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب الاتفاق مع حلفائها الخليجيين.

وقالت الحكومة في بيانٍ لها: إن “عجز الموازنة سينخفض من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 3.4% في 2019، ثم إلى 2.1% في 2020”.

وأضافت: أن “البحرين ستتلقى مدفوعات أخرى بـ 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليوناً في 2023”.

واتفقت السعودية والإمارات، والكويت في العام الماضي على تقديم 10 مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.

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