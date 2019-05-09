الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بعد موافقة «الشورى».. مصادر تكشف تفاصيل نظام الإقامة المميزة

بعد موافقة «الشورى».. مصادر تكشف تفاصيل نظام الإقامة المميزة

هل تمنع المخالفات المرورية سفر المواطنين للخارج؟.. الجوازات تحسم الأمر

هل تمنع المخالفات المرورية سفر المواطنين للخارج؟.. الجوازات تحسم الأمر

بدء التقديم على وظائف وزارة العدل.. الشروط وطريقة التقديم

بدء التقديم على وظائف وزارة العدل.. الشروط وطريقة التقديم

أمر ملكي.. رئيس جديد لهيئة الطيران المدني

أمر ملكي.. رئيس جديد لهيئة الطيران المدني

نظام غذائي جديد يحسن من حالتك النفسية والجسدية

نظام غذائي جديد يحسن من حالتك النفسية والجسدية
0

تواصل – وكالات:

كشفت مجلة “فرويندين” عن نظام GAPS الغذائي الجديد الذي يسهم من خلال الاعتماد على بعض العناصر الغذائية في تحسين عملية الهضم والحالة النفسية والذهنية للإنسان.

وأوضحت المجلة الألمانية، أن نظام GAPS يساعد على إعادة التوازن للعديد من الجوانب الجسدية، وذلك من خلال التغذية وحدها، ويعني الاسم GAPS “متلازمة الأمعاء والحالة النفسية”.

يُذكر أن من اكتشف هذا النظام الغذائي طبيبة المخ والأعصاب ناتاشا كامبل ماكبر يد، التي تشير إلى أن هذا النظام ليس مفيداً للجهاز الهضمي وحسب، بل إنه يساعد في صعوبات التعلم والمشاكل الجسدية والاضطرابات العقلية أيضاً.

وتعتقد ماكبر يد أن اضطرابات التعلم والوسواس القهري وأمراض مثل الربو، والتهاب الجلد التأتبي أو حتى الاكتئاب هي جميعها أمراض ناجمة عن مشاكل في الأمعاء؛ ولذلك فقد وضعت خطتها الغذائية المكونة ست مراحل لإعادة التوازن للأمعاء وبالتالي ستتحسن الحالة النفسية.

وتعتبر المرحلة الأولى بمثابة تحضير للأمعاء، حيث يجب ألا يتناول المرء غير الحساء والمشروبات الساخنة مثل مغلي الزنجبيل والنعناع والبابونج، وعندما تبدأ الأمعاء في الاستقرار يمكن الانتقال للمرحلة الثانية.

واعتماداً على المرحلة التي يوجد بها المرء يسمح بتناول الطعام بطريقة يتم التحكم فيها، ومع ذلك يتم تجنب النشا والسكر في هذا النظام الغذائي.

وتشير المجلة الألمانية إلى أن هذا النظام الغذائي لم يخضع حتى الآن للدراسات الطبية لمعرفة تأثيره الفعلي على الحالة النفسية والجسدية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

5 عوامل تسبب ظهور «الشيب المبكر»

5 عوامل تسبب ظهور «الشيب المبكر»

تناول «الجوز» باستمرار يقي من هذه الأمراض الخطيرة

تناول «الجوز» باستمرار يقي من هذه الأمراض الخطيرة

قشر الرمان.. فوائد مذهلة تبدأ بصحة القلب

قشر الرمان.. فوائد مذهلة تبدأ بصحة القلب

تمرين بسيط يحمي كبار السن من «الزهايمر»

تمرين بسيط يحمي كبار السن من «الزهايمر»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التطوّع المرتقب!
مقالات

التطوّع المرتقب!

المزيد
وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>