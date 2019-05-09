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«الحربي» يتوقع تقلبات جوية على عدة مناطق لمدة 5 أيام

«الحربي» يتوقع تقلبات جوية على عدة مناطق لمدة 5 أيام
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تواصل – فريق التحرير:

توقع إبراهيم الحربي، عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن تشهد عدة مناطق بالمملكة تقلبات جوية لمدة 5 أيام، تبدأ من اليوم الخميس، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وقال “الحربي” إن التقلبات ستستمر على المناطق الوسطى والشمالية وعلى امتداد المرتفعات الجنوبية، وستشهد تدفقاً لرياح جنوبية رطبة ينشأ عنها اضطرابات جوية قد تميل للقوة ببعض المناطق.

وأشار إلى أن الحالة الجوية ستشهد كثافة حبات البرد والتيارات الهوائية الهابطة من السحب الرعدية، مبيناً أن التأثير سيشمل مرتفعات جازان وعسير والمنحدرات الغربية والباحة والطائف، وتمتد للوسط باتجاه الرياض والدوادمي وعفيف والمويه والخرمة وتربة وجنوب القصيم، وقد تمتد إلى المدينة المنورة.

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