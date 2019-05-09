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نظارة جديدة من «إبسون» للواقع المعزز

نظارة جديدة من «إبسون» للواقع المعزز
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة إبسون عن نظارة “موفريو” الجديدة من سلسلة نظارات الواقع المعزز التابعة لها، التي تمتاز بأنها تأتي مع سلك “يو إس بي – سي” يسمح بوصلها بالهواتف الذكية والحواسب الشخصية مباشرةً؛ لتتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك: التطبيقات الترفيهية، وألعاب الفيديو، وغير ذلك من تطبيقات الواقع المعزز.

يُذكر أن Moverio BT – 30C ليست الأولى بين نظارات الواقع المعزز التي تنتجها إبسون؛ إذ أطلقت الشركة في عام 2011 أول نظارة باسم Moverio BT – 100؛ أي قبل أن تطلق جوجل نظارة “جوجل جلاس”، وقبل أن تطلق مايكروسوفت نظارة “هولولنز”.

ويعد منفذ USB – C ميزةً في نظارة Moverio BT – 30C الجديدة، التي تزن 95 غراماً؛ لأن الإصدار السابق لم يكن قادراً على العمل إلا بوجود صندوق صغير يعمل وسيطاً بين النظارة والأجهزة الأخرى. وقبل ذلك كانت النظارة تأتي مع وحدة تحكم مرفقة بالنظارة يمكن تخزين التطبيقات عليها.

وتوفر النظارة، التي تأتي مع شاشة OLED بدقة 720p، مجال رؤية قدره 23 درجة. وهي تسمح بتحميل ثلاثة تطبيقات على ثلاث شاشات، مع إمكانية التبديل بينها بتدوير الرأس.

وتعتزم إبسون طرح نظارة Moverio BT – 30C للبيع اعتباراً من شهر يونيو (حزيران) المقبل بسعر 499 دولاراً أمريكياً.

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