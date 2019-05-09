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تعرف على مسجد الشهداء بمكة المكرمة

تعرف على مسجد الشهداء بمكة المكرمة
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تواصل- مكة_المكرمة:

يقع مسجد الشهداء الذي تم إنشاؤه عام 1418 هـ على طريق المدينة المباشر بمكة المكرمة، ويبلغ عدد المصلين المداومين على الصلاة في هذا المسجد نحو 150 مصلياً تقريباً.
يضم المسجد مصلى خاصاً بالنساء، وداراً ملحقة بالمسجد لتحفيظ القرآن الكريم تعرف بدار البتول.
ومن أبرز الأنشطة التي تقام في هذا المسجد حلقات تحفيظ الطلاب التي تقام من بعد صلاة المغرب إلى العشاء، كما ينظم القائمون على المسجد رحلات وبرامج ترفيهية وجوائز للمتميزين من الطلاب بمعدل 5 مرات خلال العام تشجيعاً لهم.
كذلك ينظم المسجد إفطاراً سنوياً للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تفطير80 صائماً تحت مظلة لجنة السقاية والرفادة بجانب ضيافة المصلين بعد صلاة التراويح.
وينظم المسجد محاضرات ومسابقات خلال المواسم خاصة رمضان والحج، ومن أبرز المسابقات التي تنظم مسابقة “تأملات في آيات” للمداومين والمحافظين على صلاة الفجر في المسجد.
الجدير بالذكر أن المسجد أسَّسه الأستاذ منصور الحارثي. وإمام المسجد هو الشيخ علاء المحمادي.

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