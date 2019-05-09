6 محظورات على زوار «الحرمين».. منها الأكل المطبوخ واللافتات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت رئاسة شؤون الحرمين أنها تراقب ساحات المسجد الحرام والنبوي لمنع بعض الأمور السلبية المحظورة، ومنها الأكل المطبوخ.

وأضافت الرئاسة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن إدارة الساحات تقوم بمتابعة ساحة المسجد النبوي والمسجد الحرام ومراقبتها لمنع بعض الأمور السلبية، وهناك عديد المحظورات بساحة الحرم”.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين أن من هذه المحظورات الأكل المطبوخ الذي يؤثر سلباً على نظافة ساحات المسجد الحرام، والدراجات النارية والهوائية والآلات والمعدات غير المصرح لها، والأعلام والشعارات واللافتات”.