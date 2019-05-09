«المطلق» يوجه نصيحة للمعتمرين بشأن «الميقات» والتوقيت المناسب للإحرام (فيديو)

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وجَّه عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، نصيحة للمسافرين بالطائرة لأداء مناسك العمرة بأن ينووا الإحرام منذ دخولهم الطائرة وقبل الميقات لئلا يقعوا في المحظور.

وقال الشيخ المطلق خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى” على القناة “السعودية الأولى”، إن ترك المسافرين بالطائرة لأداء مناسك العمرة الإحرام حتى محاذاة الميقات قد لا يكون دقيقاً في بعض الأحيان؛ لذا فإنه ينصحهم بالإحرام منذ دخول الطائرة.

وتابع أن بعض المسافرين قد ينشغل بالنوم أو النظر في الجوالات؛ لذا فإن الإحرام مبكراً أفضل لعدم الوقوع في المحظور.

ولفت الشيخ المطلق إلى أن الإحرام في قطار الحرمين من المدينة مثله مثل إحرام المسافرين بالطيران، فإن أحرموا منذ ركوبهم فحسن وإن تركوه إلى محاذاة الميقات فهو أحسن.