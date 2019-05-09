بعد ادعاءات انقطاع الكهرباء.. «صحة جدة» تكشف ملابسات وفاة مُسنة بـ«مستشفى الثغر»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية جدة، أمس الأربعاء، ملابسات وفاة مُسنة في مستشفى الثغر بالمحافظة، بعد ادعاءات أهلها بانقطاع الكهرباء بشكل متكرر في المستشفى.

وقالت “صحة جدة” في بيان لها: إن “المريضة تبلغ من العمر 68 عاماً وتعاني من قصور في الشرايين التاجية مع تركيب دعامات للشرايين مرتين سابقاً وتتابع في مستشفى الملك فهد”.

وأشار البيان إلى أنها “أُحضرت إلى طوارئ مستشفى الثغر بتاريخ 4/5/2019 إثر سكتة قلبية وهي في غيبوبة كاملة وأُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة”.

وأوضحت “صحة جدة”، أنه “جرى بعد ذلك مخاطبة عدة مستشفيات بناء على طلب الأهل لمناقشة حالتها من قبل الفريق الطبي المعالج مع أطباء القلب في المستشفيات الأخرى”.

وأكد البيان أنه “لا يوجد ما يمكن إضافته إليها وتحتاج فقط إلى علاج تلطيفي، وهذا ما كان يقدم لها في مستشفى الثغر”، مبيناً أنه تم التعامل مع الحالة حسب الأعراف الطبية المتبعة.

وكان مواطن قد أطلق استغاثة لوزارة الصحة ناشد فيها إنقاذ جدته بسبب أزمة قلبية تعرضت لها، مدعياً أن مستشفى الثغر الذي استقبلها تنقطع فيه الكهرباء كل نصف ساعة ولا يوجد به طبيب قلب، في الوقت الذي رفض العديد من المستشفيات حالتها.