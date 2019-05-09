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وصول 6.1 مليون معتمر بزيادة 7% عن العام الماضي.. باكستان تتصدر

وصول 6.1 مليون معتمر بزيادة 7% عن العام الماضي.. باكستان تتصدر
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تواصل – واس:

بلغ عدد القادمين للعمرة لهذا العام 1440هـ، وحتى نهاية شهر شعبان 6,136,139 معتمراً ومعتمرة، بارتفاع نسبته 7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 5,719,398، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 6,730,109 تأشيرات، أكثر بنسبة%6 عن شهر شعبان من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 6,314,448.

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر شعبان فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين بلغ 5,589,537، بزيادة نسبتها 5% عن الشهر نفسه في العام الماضي الذي بلغ 5,324,906، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 546,602، أكثر بنسبة 28% عن عددهم في الموسم الماضي الذي بلغ 394,492، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يوماً في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 9 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.

وعلماً بأن الحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 5,486,345 معتمراً، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 567,976 معتمراً، في حين سجل وصول 81,818 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

وفي شهر شعبان من موسم1440؛ توزعت الفئات العمرية للمعتمرين على النحو التالي: العمر الأقل من 15 سنة عددهم 426,986، ومن 15 سنة وحتى ما دون 25 سنة 439,835، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 775,937، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 993,922، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 1,197,432، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 1,293,615، أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 1,008,412معتمراً.

ومن بين 6,730,109 تأشيرات؛ فإن عدد الذكور 3,190,533، وعدد الإناث 3,539,576 بغالبية 52.5% جاء منهم 2,155,231 برفقة عائلاتهم، بينما 4,574,878 بشكل فردي، وانعكس هذا التنوع على اللغات، بحيث احتلت قائمة الخمس لغات الأعلى استخداماً كل من: الأوردو، الملاوية، الهندية، العربية، التركية.

وتضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من مرتين، بحيث سجل شهر شعبان وجود 10,713 موظفاً، منهم 8,862من الذكور، و1,851من الإناث، بزيادة%120 عن الشهر نفسه من الموسم الماضي، الذي كان العدد فيه 4,865 موظفاً، منهم 4,220 من الذكور، و645 من الإناث.

أما من حيث الجنسيات الأكثر قدوماً لأداء العمرة فقد جاءت أولاً الجنسية الباكستانية 1,371,544، تليها إندونيسيا 894,571، فالهند 595,429، ثم مصر 422,365، وفي المرتبة الخامسة تركيا 292,498، وسادساً اليمن 274,109، سابعاً الجزائر 266,333، وثامناً ماليزيا 262,109، تاسعاً العراق 231,342، وعاشراً الأردن 169,529تأشيرة.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، كما أطلقت مؤشر العمرة الأسبوعي مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة ومقارنتها مع الموسم الماضي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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