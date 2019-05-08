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فواكه وخضروات تمنع الشعور بالعطش في نهار رمضان

فواكه وخضروات تمنع الشعور بالعطش في نهار رمضان
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة بتناول بعض أنواع الخضراوات والفواكه التي تكتنز كمية كبيرة من الماء بسعرات حرارية منخفضة مقارنة بالسوائل الغنية بالسكر وقليلة الفائدة، التي تساعد على منع الشعور بالعطش في نهار رمضان.

ويؤكد أخصائيو التغذية أن الفواكه والخضراوات تشكل خياراً مثالياً لتخليص الجسم من السموم في رمضان ومحاربة النفخة والإمساك، كما أنها تساعد على إنقاص الوزن وتعزيز الشعور بالشبع بفضل غناها بالألياف ومضادات الأكسدة.

ومن أهم الخضراوات التي تزخر بالمياه ويُنصح بتناولها يومياً:

– الخيار
– الطماطم
– الخضراوات الورقية كالخس والجرجير
– البروكولي
– الكوسة

أما بالنسبة للفواكه، فهي كالتالي:

– البطيخ الأحمر والأصفر
– الفراولة
– التفاح
– البوملي
– المشمش

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