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مقتل 35 حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني بـ«الضالع»

مقتل 35 حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني بـ«الضالع»
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تواصل – وكالات:

لقي 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني بمديرية قعطبة شمالي في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وشنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوماً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مناطق حمرات، وتبة الوعل، بمديرية قعطبة شمالي المحافظة، حسبما أورد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأربعاء.

وأوضح القيادي في اللواء الرابع عمالقة بمريس المقدم بلال الشوذبي، أن 35 عنصراً حوثياً لقوا مصرعهم، وجُرح 15 آخرون في أسفل نقيل الشيم وفي التبة القريبة من تبة الوعل شمالي مديرية قعطبة.

وقال الشوذبي إن “قوات الجيش الوطني استولت على دبابة نوع 55 بقرية قردح، وتدمير أخرى، إضافة إلى تدمير سيارة بي إم بي، وثلاثة أطقم، وسلاح 23 في قريتي حمر السادة، وحمر دار السقمة شمالي المديرية”.

 وتكبدت ميلشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات الأيام القليلة الماضية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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