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انطلاق برنامج «فضائي 2» على قناة «مجد للأطفال»

انطلاق برنامج «فضائي 2» على قناة «مجد للأطفال»
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تواصل – فريق التحرير:

انطلقت في أول أيام شهر رمضان المبارك أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج الأطفال الشهير “فضائي2” على شاشة قناة مجد للأطفال، بعد ان لاقى نسبة نجاح كبيرة في موسمه الأول العام الماضي الموافق 1439هجرية.

وتدور فكرة البرنامج هذا العام على شخصية فضائي الذي نزل بمركبته الفضائية على كوكب الأرض بهدف إجراء أبحاث علمية ولكن واجهه بعض الأشرار من سكان الأرض الذين حاولوا اختطاف المركبة ونتيجة عدم معرفتهم بقيادتها حاولوا الضغط على مجموعة أزرار ومنها زر جهاز الة الزمن الذي عاد بهم ومعهم مجموعة من الاطفال وفضائي إلى زمن قديم وهبطت بهم المركبة في مدينة زمردة التي يغيب عنها واليها وهو ما يخلق صراع كبير بين الخير والشر من خلال مجموعة من الأحداث ويتخلل البرنامج مجموعة من الفقرات الهادفة والمتميزة التي تهدف إلى اثراء خيال الأطفال وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم وثقافتهم.

يقدم البرنامج عدد من نجوم شبكة المجد (أطفال وكبار) بالإضافة إلى وجوه جديده ، ويبث الساعة الرابعة 4 عصرا من كل يوم وسيستمر عرضه حتى آخر ايام شهر رمضان المبارك. ويذكر أن البرنامج يستهدف الأطفال حتى سن 16 سنه.

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