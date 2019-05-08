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2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لـ«مستفيدي الضمان»

2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لـ«مستفيدي الضمان»
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تواصل – فريق التحرير:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر رمضان المبارك في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2.028.604.351 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.395.056.402 ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.221.988 ريالاً، بينما تم صرف 101.867.461 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 339.468.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.

 

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