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بعد موافقة «الشورى».. مصادر تكشف تفاصيل نظام الإقامة المميزة
هوية مقيم
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر عن تفاصيل مشروع نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، في جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الرياض”، أن المشروع يهدف إلى منح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك.

ويسعى النظام إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة، وتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة، وتكون الإقامة المميزة على نوعين غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد وفق شروط من أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية مع تقرير صحي وسجل جنائي.

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