وفاة مواطنة جراء «الأنفلونزا» بعد تحويلها من «مهد الذهب»

تواصل – المدينة:

كشف مركز القیادة والتحكم في وزارة الصحة أنه تم الإبلاغ الأسبوع الماضي عن عدد من حالات الأنفلونزا بقریة المزرع التي تبعد 20 كم من مدینة مهد الذهب، وبلغ مجمل الحالات المؤكدة ٨ حالات منها وفاة واحدة.

وأوضح أن فرق الصحة العامة طبقت الإجراءات الوقائیة وأهمها تطعیم المخالطین المباشرین، وجاري تطعیم بقیة سكان القریة من قبل فریق میداني تم تشكیله بالمهد.

وأظهرت التحالیل المخبریة أنها حالات أنفلونزا موسمیة من سلالة h1n1، وتم التأكید على الفرق الصحیة بالاهتمام بالتوعیة وتعزیز النظافة العامة وتوجیه المخالطین ممن لدیهم أعراض لمراجعة المستشفى للتقییم والعلاج.

وأضاف المركز: نوضح أن الأنفلونزا مستمرة طول العام وتزداد الإصابات في فصل الشتاء وقد تؤدي إلى مضاعفات خطیرة في بعض الحالات، ونهیب بالمواطنین الحرص على أخذ لقاح الأنفلونزا قبل وأثناء فصل الشتاء، حیث أن اللقاح هو الوسیلة الوحیدة التي تقي من مضاعفات الأنفلونزا وتستمر الحمایة التي یوفرها التطعیم مدة عام كامل على الأقل.

هذا وكانت مواطنة في العقد الثالث من عمرها قد توفیت في مستشفى الملك فهد بالمدینة المنورة بعد تحویلها من مستشفى المهد العام لإصابتها بأنفلونزا، وكذلك إصابة اثنین من أبنائها و6 حالات أخرى في قریة المزرع التابعة لمحافظة مهد الذهب.

وكانت مواقع التواصل تناقلت أن حیوانات مهرجان مهد الذهب هي سبب الإصابة وانتقال العدوى بین المواطنین، ومن جانبها قالت الجهة المسؤولة عن المهرجان بأنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود مرض الأنفلونزا في الحیوانات الموجودة في المهرجان وهذه شائعة لا أساس لها.