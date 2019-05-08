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القيادة تُهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده

القيادة تُهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات له بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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