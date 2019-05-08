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بدء التقديم على وظائف وزارة العدل.. الشروط وطريقة التقديم

بدء التقديم على وظائف وزارة العدل.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

بدأت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، استقبال طلبات التقديم على وظائف بالمرتبة السادسة في ديوان الوزارة وفي المحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة للرجال والنساء، ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان 1440ه.

واشترطت الوزارة في المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات.

وأشارت إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس سيجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة، وسيتم فتح التسجيل لهذا الاختبار من خلال موقع المركز بتاريخ 1440/09/14هـ الموافق 2019/05/19م ويستمر لمدة أسبوع فقط.

أماكن العمل:
1- ديوان الوزارة.
2- المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة.

الشروط:
1- أن يكون المتقدم /ـه حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المحددة .
2- توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
3- يشترط لهذه المسابقة اختبار القدرات المعرفية العامة (رجال/نساء) والذي سيجريها المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) وسيتم فتح التسجيل لهذا الاختبار من خلال موقع المركز بتاريخ 1440/09/14هـ الموافق 2019/05/19م ولمدة أسبوع.
4- يمكن للمتقدم/ـه تحديد ثلاث رغبات (محافظات) في نطاق المنطقة بالإضافة إلى المدينة المتقدم لها لمراعاتها عند الترشيح.
5- على المتقدم/ـه خلال التسجيل في الموقع رفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة ، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة.
6- يتحمل المتقدم/ــه مسؤولية صحة البيانات التي يتم تسجيلها وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل المسابقة.

الوظائف:
1- الوظائف المعلنة والتخصصات المطلوبة:
اضغط هنا

2- الوظائف المعلنة ومقراتها -رجال:
اضغط هنا

3- الوظائف المعلنة ومقراتها -نساء:
اضغط هنا

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:
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