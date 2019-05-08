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أول تعليق من «المنصوري» بعد تعيينه رئيسًا لـ«الطيران المدني»

أول تعليق من «المنصوري» بعد تعيينه رئيسًا لـ«الطيران المدني»
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تواصل – الرياض:

رفع عبدالهادي بن أحمد المنصوري، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وأبدى فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية؛ داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن، وأن يُسهم في دعم مسيرة العمل في المملكة للارتقاء بمستوى أداء الطيران المدني وإكمال مسيرة البناء والتطور وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030م؛ من خلال الارتقاء بقطاع الطيران المدني؛ دعمًا للتنمية الاقتصادية وتطوير صناعة النقل الجوي.

ودعا الله تعالى أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.

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