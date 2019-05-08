«إمام سعودي» يُنقذ مسجداً ماليزيًّا من «عدم إقامة التراويح»

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يؤم لأول مرة صلاة التراويح في مسجد تاريق فولاو فينغ، بمدينة بينانق في ماليزيا، إمام سعودي، وذلك ضمن برنامج الإمامة الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في 35 دولة حول العالم.

ويؤم المصلين في مسجد تاريق الشيخ أحمد صابر الغامدي، المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أوضح أن المسجد يقع في ولاية المسلمين فيها أقلية ويكثر فيها غير المسلمين من أديان مختلفة من نصارى وبوذية وعمره يتجاوز عاماً.

وعن شعور المسلمين بإقامة صلاة القيام، قال الشيخ “الغامدي”: لا شك أن مشاعرهم لا يصفها الحال ولا المنطق خصوصاً أنهم يفتقدون التلاوة المتقنة والمجودة لقلة حفظة كتاب الله في ماليزيا, لذا فشعورهم لا يُوصف، فهم غاية السعادة والامتنان لدولتنا المباركة، حيث إنه لا يوجد لديهم إمام راتب، وإنما يصلي بهم أحد المسلمين محتسباً، ولكن لا يحفظ إلا القليل من القرآن، فلولا فضل الله أولاً، ثم جهود وزارة الشؤون الإسلامية لما أُقيمت في المسجد صلاة التراويح.

يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ اعتمد تكليف ٧٠ إماماً من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم، في مشروع مميز من مشاريع الوزارة يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.