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اكتشاف خدعة في بطاريات أجهزة «آيفون».. إليك التفاصيل

اكتشاف خدعة في بطاريات أجهزة «آيفون».. إليك التفاصيل
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تواصل – وكالات:

كشف خبراء في مجال التكنولوجيا، عما اعتبروه “خدعة” من “أبل”، حيث تقدم الشركة تقديراً مغلوطاً ومبالغاً فيه بشأن شحن البطاريات في هواتف “آيفون”.

وبحسب موقع “فوكس نيوز”، فإن شحن “آيفون” ينفَد في مدة أقصر من تلك التي تعلن عنها الشركة الأميركية، مع كل إصدار جديد للهواتف.

وأجرت جمعية “ويتش” لحقوق المستهلكين في بريطانيا، تجربة لـ8 من هواتف آيفون، ووجدت أن الشحن يصمد لوقت أقل من المعلن بنسبة تتراوح بين 15 و51 بالمئة.

وأظهرت النتائج أن هاتف آيفون “إكس آر” من أكثر الأجهزة التي تضلل مستخدميها، ففي الوقت الذي تقول “أبل” إن بطاريته تصبر لـ25 ساعة من المكالمات المستمرة، تبين أنها لا تصمد سوى 16 ساعة و32 دقيقة.

وتقول الخبيرة الرقمية، ناتالي هيتشنز، إنه بات من الضروري أن يتحقق المستخدمون من كفاءة البطارية حينما يشترون الهواتف، لأن الشركات قد تروج لنفسها بشكل غير دقيق.

وسارعت “أبل”، إلى نفي ما توصلت إليه الجمعية، قائلة إنها تجري قياسا دقيقا لعمر البطارية، وأوضحت أن هواتف آيفون مصممة بشكل يتيح تمديد عمر البطارية إلى أقصى حد ممكن.

وأضافت أن الجمعية البريطانية لم تحدد الطريقة التي اعتمدتها في قياس عمر البطارية، في إشارة إلى أن هاتف آيفون قد يتمكن من إجراء المكالمة لمدة أطول إذا قام المستخدم بتفعيل خاصية اقتصاد الطاقة.

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