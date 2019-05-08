«هيئة المنافسة» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مقر الهيئة بالرياض في مجالات الإعلام والتسويق الرقمي.
وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:
1 – مسؤول إعلام اجتماعي (Social Media Officer)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في أحد التخصصات (الإعلام، التسويق الرقمي) مع خبرة 3 سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي.
الوصف الوظيفي: تطوير وتنفيذ وإدارة استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي بالهيئة وإدارة محتوى الوسائط الرقمية والإشراف عليها.
2 – مؤلف محتوى (Copywriter)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (الإعلام أو التسويق الرقمي) مع خبرة 3 سنوات في كتابة وتأليف محتوى الإعلام الاجتماعي أو المواقع.
الوصف الوظيفي: كتابة رسائل واضحة وموجزة لبوابات وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات والمواقع الإلكترونية لإشراك الجماهير.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.