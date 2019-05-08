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«هيئة المنافسة» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

«هيئة المنافسة» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مقر الهيئة بالرياض في مجالات الإعلام والتسويق الرقمي.

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

1 – مسؤول إعلام اجتماعي (Social Media Officer)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في أحد التخصصات (الإعلام، التسويق الرقمي) مع خبرة 3 سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي.

الوصف الوظيفي: تطوير وتنفيذ وإدارة استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي بالهيئة وإدارة محتوى الوسائط الرقمية والإشراف عليها.

2 – مؤلف محتوى (Copywriter)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (الإعلام أو التسويق الرقمي) مع خبرة 3 سنوات في كتابة وتأليف محتوى الإعلام الاجتماعي أو المواقع.

الوصف الوظيفي: كتابة رسائل واضحة وموجزة لبوابات وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات والمواقع الإلكترونية لإشراك الجماهير.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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