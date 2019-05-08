«كاتب»: فرص العمل متاحة بالمملكة.. وهذا ما يريده الشباب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

رأى الكاتب الصحفي، راشد الفوزان، أن بطالة الذكور في المملكة غير حقيقة؛ بسبب تركيز الشباب على الوظائف الحكومية فقط.

وقال “الفوزان” في لقائه ببرنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: إن “بطالة الذكور في السعودية غير حقيقية، والفرص متاحة بالقطاع الخاص”.

وأضاف الكاتب: “ذهنية الشاب أنه يجب أن يكون موظفاً حكومياً”، مؤكداً أنه “ليس صحيحاً أن القطاع الخاص لا يتمتع بالأمان الوظيفي، وأنصح الشاب ألا يكون أسيراً لشهادته”.