«كاتب»: فرص العمل متاحة بالمملكة.. وهذا ما يريده الشباب (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

رأى الكاتب الصحفي، راشد الفوزان، أن بطالة الذكور في المملكة غير حقيقة؛ بسبب تركيز الشباب على الوظائف الحكومية فقط.

وقال “الفوزان” في لقائه ببرنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: إن “بطالة الذكور في السعودية غير حقيقية، والفرص متاحة بالقطاع الخاص”.

وأضاف الكاتب: “ذهنية الشاب أنه يجب أن يكون موظفاً حكومياً”، مؤكداً أنه “ليس صحيحاً أن القطاع الخاص لا يتمتع بالأمان الوظيفي، وأنصح الشاب ألا يكون أسيراً لشهادته”.

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