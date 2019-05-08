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5 عوامل تسبب ظهور «الشيب المبكر»

5 عوامل تسبب ظهور «الشيب المبكر»
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تواصل – وكالات:

عادة ما يتحول لون الشعر إلى الرمادي مع التقدم في العُمر، لكن تختلف سرعة التحول وظهور الشيب من شخص لآخر وفقاً لمجموعة عوامل.

ويؤكد الأطباء أن ظهور الشيب في وقت مبكر، يرجع لعدة أسباب بعضها وراثي، والآخر يعود إلى نمط الحياة والظروف الصحية.

إليكم أهم 5 عوامل تبكر من شيب الشعر:

– التدخين وخاصة المكثّف من أكثر العوامل التي تبكر من شيب الشعر. زيادة الأكسدة في خلايا الشعر وزيادة الجذور الحرّة (وهي العادم الناتج عن الأكسدة) يعجّل بظهور الشعر الرمادي.

– التلوث أيضاً وخاصة في الهواء من العوامل التي تزيد إنتاج الجذور الحرّة في الجسم، ومعها زيادة الأكسدة.

– هرمون الكورتيزول هو هرمون التوتر والإجهاد، وزيادته ترتبط بظهور الشيب مبكراً.

– يؤثر عدم توازن الهرمونات أيضاً على لون وملمس وكثافة الشعر؛ وهو ما يحدث حول سن الـ 50 عادة، فإذا حدث خلل في توازن الهرمونات مبكراً يظهر اللون الرمادي.

– تسبب أمراض المناعة الذاتية تساقط الشعر، وتحول لونه إلى اللون الأبيض مبكراً.

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