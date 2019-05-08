الجيش اليمني يحبط محاولات تقدم «ميليشيا الحوثي» في البيضاء ويكبدها خسائر فادحة

تواصل – واس:

أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التقدم في مديرية الزاهر جنوب غربي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة ميليشيا الحوثي في التقدم إلى ميمنة منطقة الحبج في آل حميقان بمديرية الزاهر بالمحافظة، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في القتلى والجرحى، وتدمير آليات قتالية لها.

وواصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية بانتهاك اتفاق السويد بقصفها للمدنيين في قرى آل حميقان بشكل عشوائي دون وقوع أي خسائر.