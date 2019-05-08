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أمر ملكي.. تعيين عبدالهادي المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني

أمر ملكي.. تعيين عبدالهادي المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني
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تواصل – واس:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه: ـ
الرقم : أ / 308
التاريخ : 3 / 9 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) بتاريخ11 / 2 / 1426هـ ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( 26739 ) بتاريخ 16 / 5 / 1440هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعين معالي الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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