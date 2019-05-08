حكم إداري بتعويض «مواطن» تأخرت رحلته الجوية 18 ساعة

تواصل – الرياض:

نشر ديوان المظالم، عبر حسابه الرسمي، حكماً إدارياً بشأن حصول مواطن على تعويض عن تأخر رحلة جوية؛ في إطار مبادرة “نشر”.

وكان المدعي قد طالب بإلزام شركة الطيران المدعى عليها بتعويض المواطن وعائلته عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء تأخر إقلاع رحلة الطيران الدولية التابعة لها لأكثر من 18 ساعة.

وجاء في نص الحكم أنه طبقاً للائحة التنفيذية لحماية المستهلك فإنه في حالة تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن 6 ساعات يحق للمستهلك مطالبة الناقل بمعاملة الرحلة على أنها ملغاة، والثابت تأخر رحلة المدعي وعائلته لمدة تزيد عن 6 ساعات ما يستحقون معه التعويض المقرر بموجب اللائحة المذكورة.