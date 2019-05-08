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أول تعليق من «حمد آل الشيخ» بعد اعتماد «مجلس الوزراء» قرار هيكلة «التعليم»

أول تعليق من «حمد آل الشيخ» بعد اعتماد «مجلس الوزراء» قرار هيكلة «التعليم»
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مساء الثلاثاء، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على قرار اعتماد “هيكلة وزارة التعليم” من جانب مجلس الوزراء.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أتقدم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وإلى سمو سيدي ولي العهد بالشكر والتقدير على الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم”.

وأضاف وزير التعليم: “يأتي اعتماد هيكلة وزارة التعليم من مجلس الوزراء؛ امتداداً لهذا الدعم، وسيسهم بإذن الله في تطوير ورفع كفاءة أداء العمل، وتحسين نواتج التعليم”.

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