الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

موثق حادث «طعن مواطن» على طريق الساحل يكشف تفاصيل صادمة: «هددونا بالذبح»

موثق حادث «طعن مواطن» على طريق الساحل يكشف تفاصيل صادمة: «هددونا بالذبح»

كيف تحصل على القرض الحسن من «الصندوق العقاري»؟.. مئات المواطنين استفادوا به

كيف تحصل على القرض الحسن من «الصندوق العقاري»؟.. مئات المواطنين استفادوا به

رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على ممرضة في جازان

تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على ممرضة في جازان

تحذيرات طبية من خطورة استخدام «أعواد القطن» لتنظيف الأذن

تحذيرات طبية من خطورة استخدام «أعواد القطن» لتنظيف الأذن
0

تواصل – وكالات:

يحذر الأطباء من خطورة استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن، التي قد تسبب مضاعفات خطيرة في منطقة الدماغ.

واستند الأطباء لقصة رجل في الحادية والثلاثين من عمره، أُصيب بأعراض خطيرة بعد استخدامه عود القطن لتنظيف الأذن.

وتعرض الضحية لصداع شديد وأُصيب بفقدان مؤقت للذاكرة، ثم فقد الوعي بشكل كامل، وحين خضع للفحوص رصد الأطباء خُرّاجين على سطح دماغه.

وأشار الأطباء إلى أن هذه المضاعفات الخطيرة في منطقة الدماغ، نجمت بالأساس عن تسلل قطعة من القطن إلى داخل الأذن اليسرى وتعفنت، ثم انتقل التعفن من قناة الأذن إلى الدماغ.

واضطر الأطباء إلى استخراج قطعة القطن الصغيرة من أذن الشاب المريض، بعد تدخل جراحي استخدم فيه التخدير، واستغرق تماثله للشفاء الكامل ما يقارب 8 أسابيع.

ويوجه الأطباء تحذيرات شديدة من استخدام عيدان القطن لتنظيف الأذن، وينبهون إلى أن أعصاب الوجه قد تتضرر أيضاً بسببها، فيما يمكن للعادة السيئة أن تؤدي إلى مصير قاتل في بعض الأحيان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كيفية العلاج والوقاية من التهاب الأذن

كيفية العلاج والوقاية من التهاب الأذن

متى تجب استشارة الطبيب إن حدث «نزيف الأنف»؟

متى تجب استشارة الطبيب إن حدث «نزيف الأنف»؟

تحذير.. طريقة منتشرة لتنظيف الأذن تؤدي إلى فقدان السمع

تحذير.. طريقة منتشرة لتنظيف الأذن تؤدي إلى فقدان السمع

فوائد «شمع الأذن».. وكيفية تنظيفه (إنفوجراف)

فوائد «شمع الأذن».. وكيفية تنظيفه (إنفوجراف)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>