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نجل «حميدان التركي» يكشف مفاجأة بشأن جلسة «الإفراج المشروط» لوالده

نجل «حميدان التركي» يكشف مفاجأة بشأن جلسة «الإفراج المشروط» لوالده
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نجل المعتقل في السجون الأمريكية، حميدان التركي، مساء الثلاثاء، عن مفاجأة صادمة بشأن جلسة الإفراج المشروط عن والده، التي طال انتظارها.

وقال تركي حميدان التركي، في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “للأسف.. تفاجأنا أن والدي (حميدان التركي) مُنع من حضور جلسة الإفراج المشروط”.

وأضاف: “في اتصاله لنا قبل قليل أخبرنا أن إدارة السجن قامت بإغلاق السجن صباح اليوم بسبب الأحوال الجوية (ضباب)، وتم احتجازه في زنزانته ومنعه من حضور الجلسة”.

واعتبر “التركي”، أن “هذا امتداد للضغط النفسي الذي يمارس في السجن على والدي، فبالرغم من كون حضور الجلسة هاتفياً إلا أن إدارة السجن رفضت إخراجه لإجراء هذه المكالمة”.

وختم نجل المعتقل، بقوله: “حتى الآن لا نعلم ما مدى تأثير رفض إدارة السجن حضور والدي للجلسة، فمن الممكن أن تعاد جدولة الجلسة بعد عدة أشهر”.

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