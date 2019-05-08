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مفاجأة من «حساب المواطن».. تعديل مبلغ الدعم لجميع المستفيدين

مفاجأة من «حساب المواطن».. تعديل مبلغ الدعم لجميع المستفيدين
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن”، عن تعديل مبلغ الدعم لكافة المستفيدين في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك قبل إقرار الزيادة الأخيرة في “البنزين”.

ورداً على مستفيد سأل عن “ثبات مبلغ الدعم رغم ارتفاع البنزين” قال البرنامج على حسابه في “تويتر”: “في الربع الأخير من عام 2018 قام برنامج حساب المواطن بتعديل مبلغ الدعم”.

وأشار “حساب المواطن” إلى أنه أجرى تعديلاً لمبلغ الدعم، قبل إجراء الزيادة المنفذة حالياً في سعر البنزين”.

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