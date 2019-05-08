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«الصحة العالمية»: قرار بالقضاء على «الدهون القاتلة» عام 2023

«الصحة العالمية»: قرار بالقضاء على «الدهون القاتلة» عام 2023
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تواصل – واس:

رحبت منظمة الصحة العالمية، بالتزام التحالف الدولي للأغذية والمشروبات، المؤلف من أكبر الشركات في هذا المجال، بإزالة الدهون المتحولة من سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية بحلول عام 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الـ 12 التي تمثل التحالف؛ وذلك من أجل مناقشة الإجراءات الرامية إلى القضاء على الدهون المنتجة صناعياً، وتقليل الملح والسكر والدهون المشبعة في الأطعمة المصنعة.

وأكد الاجتماع على أهمية الإجراء التنظيمي المتعلق بملصق المكونات على المنتجات والتسويق، داعياً قطاع الصناعة إلى الالتزام التام بمدونة منظمة الصحة العالمية للتسويق لبدائل لبن الأم.

ويتسبب تناول الدهون المتحولة في أكثر من نصف مليون حالة وفاة سنوياً بسبب مرض الشريان التاجي على مستوى العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

والدهون المتحولة، أو الأحماض الدهنية المتحولة، هي عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة، طبيعية المصدر أو أخرى صناعية، وتمثل الحيوانات المجترة (الأبقار والأغنام) مصدراً طبيعياً لهذه الدهون، ولكن ما ينتج منها صناعياً فيتم بواسطة عملية صناعية يضاف بموجبها عنصر الهيدروجين إلى الزيت النباتي ليتحول هذا السائل إلى مادة صُلبة تنتج زيتاً “مهدرجاً جزئياً”.

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