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«المطلق»: من لا يجد في نفسه هذه الصفات فليعدل عن «التعدد» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، أن اتخاذ القرار بالزواج بثانية يحتاج إلى شجاعة وتوازن نفسي واستطاعة على العدل بين الزوجات، ناصحاً من لا يجد في نفسه هذه الصفات بالعدول عن التعدد.

ونصح المطلق أولياء النساء اللائي يتقدم لخطبتهن رجال معددون أو راغبون في التعدد أن يتحققوا من مدى قدرتهم النفسية على مواجهة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات.

جاء ذلك في إجابة عن سؤال، عبر برنامج “فتاوى” الذي يبث على الهواء مباشرة على “القناة السعودية” طيلة أيام شهر رمضان المبارك، حيث قالت السائلة إنها زوجة ثانية وزوجها يظلمها في حق المبيت خوفاً من زوجته الأولى.

وأضاف المطلق أن كثيراً من مشاكل المعددين ناتجة من عدم قدرة الزوج على التعامل بعدل مع زوجاته؛ خوفاً من إغضاب الزوجة الأولى، أو لنقص في قدرته النفسية على التعامل مع المشاكل.

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