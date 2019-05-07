هل يحتوي «الكاتشاب» على نسبة مضرة من السكر؟

تواصل – وكالات:

توصلت عدة دراسات أن الكاتشاب يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، وهو الأمر الذي غالباً ما يثير قلق الآباء حيال تقديمه كثيراً لأطفالهم، وفي حين أن المكون الرئيسي فيه هو معجون الطماطم؛ فإن السكر هو ثاني أهم مكون في أغلب منتجات الكاتشاب.

ورغم ذلك فإن أحد الاختبارات التي أجرتها إحدى هيئات حماية المستهلك وجدت أن نسبة السكر في الكاتشب ليست مضرة كما قد يعتقد الكثيرون؛ لأنه في العادي لا يأكل الأشخاص سوى كميات صغيرة منه في كل مرة.

وفي اختبار أجرته “مؤسسة فارنتست” المعنية بالمستهلك، جرى تقييم 14 من أصل 19 منتجاً للكاتشاب بأنها “جيدة”.

وكانت المؤسسة تفحص محتوى الكاتشب من المواد المضرة والمبيدات الحشرية والفطريات ومحتوى السكر، وجدت المؤسسة أن كمية السكر في كل منتج تختلف بشكل ملحوظ.

وفي حين أن بعض المنتجات كان بها 14 غراماً من السكر لكل 100 ملليلتر، كانت تحتوي أخرى على 27 غراماً لكل 100 ملليلتر.

وإذا أراد المرء حقاً إحداث فارق في استهلاكه للسكر، يجب إذن مراقبة ما تتناوله من المشروبات السكرية والمياه الغازية خصوصاً تلك التي قد لا تعتقد أنها مليئة بالسكر.

وعلى سبيل المثال، إذا احتسى المرء لتراً من عصير التفاح، فسوف يكون بهذا يستهلك نحو 30 غراماً من السكر، بالمقارنة، إذا ما قلنا إن المرء يضع ملعقتين طعام من الكاتشاب في طعامه، فسوف يستهلك 8.1 جرام من السكر.