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رسمياً.. «الإسكان» تتيح خدمة فحص جودة الوحدات السكنية

رسمياً.. «الإسكان» تتيح خدمة فحص جودة الوحدات السكنية
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تواصل – الرياض:

بدأت وزارة الإسكان، عبر برنامج البناء المستدام في توفير خدمة “فحص جودة البناء” للوحدات السكنية التابعة للمطورين العقاريين؛ وذلك لتمكينهم من الحصول على شهادة جودة البناء بعد إكمال بناء الوحدات السكنية في المشاريع؛ وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة من البرنامج.

وتستهدف الخدمة التي تقدمها وزارة الإسكان حفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري، عبر رفع جودة الوحدات السكنية من خلال توفير آلية لفحص جودة الوحدات السكنية عبر مهندسين فاحصين تم تأهيلهم على أفضل المعايير العالمية في فحص الجودة وفقاً لمواصفات كود البناء السعودي.

وتسهم الخدمة في رفع جودة البناء السكني من خلال فحص الوحدة السكنية تحت الإنشاء؛ إذ يمكن تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية Mostadam.sa للحصول على زيارة من فاحص معتمد يقوم بمباشرة عمليات الفحص وفقاً للإجراءات المعتمدة من البرنامج وفق أفضل المعايير العالمية للجودة والمطابقة لكود البناء السعودي.

وأشارت الوزارة إلى أن فحص الوحدة السكنية يتم على 7 مراحل تغطي أهم أعمال البناء، تبدأ بتدقيق المستندات المطلوبة كالمخططات وتقرير اختبار التربة، مروراً بمرحلة الأساسات والهيكل الإنشائي والأعمال الكهربائية والميكانيكية، وانتهاءً بالتسليم النهائي للوحدة، وعند الانتهاء من جميع مراحل الفحص بنجاح يتم إصدار شهادة جودة البناء لكل وحدة سكنية.

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