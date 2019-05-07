التمر أفضل ما يستفتح به الصائم إفطاره.. تعرف على مكوناته الغذائية

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شددت وزارة الصحة، ضمن سلسلة الرسائل التوعوية الرمضانية، على أهمية تناول التمر أثناء الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت “الصحة” عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في “تويتر” ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية: التمر هو أفضل ما تستفتح به إفطارك؛ لاحتوائه على المعادن والألياف والسكريات الطبيعية التي تمدك بالطاقة.

يذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تبذلها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة.