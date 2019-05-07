مناولة 21 مليون طن من البضائع خلال الشهر الماضي في موانئ المملكة

تواصل – واس:

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال شهر إبريل لعام 2019م بواقع أكثر من (21) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.02%، كما حققت الموانئ ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع أكثر من (622) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 22.02%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

فيما بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال شهر إبريل لعام 2019م (989) سفينة، وبلغ عدد الركاب (124) ألف راكباً، فيما بلغ عدد العربات (63) ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي (476) ألف رأساً من الماشية.

وتأتي هذه الزيادة بحجم المناولة التي حققتها الموانئ السعودية في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية نحو دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، في ظل خططها وأهدافها لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.