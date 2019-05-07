كيف تحصل على القرض الحسن من «الصندوق العقاري»؟.. مئات المواطنين استفادوا به

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تواصل – فريق التحرير:

استفاد 662 مواطناً من مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين “قرض حسن”، لمنسوبي القطاع الحكومي المدني والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين (عسكريين / مدنيين) لمن أتم الخمسين عامًا فأكثر.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن إجمالي العقود الموقعة حتى نهاية شهر إبريل 589 عقداً، بينما وقع 73 مستفيداً عقودهم خلال الخمسة أيام الماضية من مايو الحالي، ليبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 662 مستفيداً.

وأضاف الصندوق أن إجمالي دعم المبادرة بلغ 77 مليون ريال، إضافة إلى الاستفادة من التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقارية ليتمكنوا من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، داعياً ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية وعلى قوائم الانتظار الاستفادة من المبادرة بالتسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني”، أو التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 199090، وذلك للحصول على الخدمة، ومعرفة الحلول المناسبة.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن التقديم على المبادرة يتم من خلال 12 جهة تمويلية فعلت المبادرة، للاستفادة من المنتجات المتاحة من وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت الإنشاء، وذلك بمنحهم قرض إضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال، إضافة إلى القرض العقاري “المدعوم” الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

يذكر أن المبادرة تأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يعد برنامج الإسكان أحد برامجها، وتهدف إلى رفع نسبة التملك بالوصول إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال تضافر جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات أمام المواطنين وتمكينهم من تملّك السكن المناسب.

 

البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”  من هنا

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