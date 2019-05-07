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8 قتلى مدنيين جراء قصف طائرات النظام السوري على ريفَي إدلب وحماة

8 قتلى مدنيين جراء قصف طائرات النظام السوري على ريفَي إدلب وحماة
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تواصل – واس:

قُتل ثمانية أشخاص جراء قصف طائرات النظام السوري على ريفَي إدلب وحماة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم ،أن ثمانية مدنيين قتلوا خلال اليوم الثامن من التصعيد الأعنف من قبل قوات النظام السوري على الإطلاق من حيث القصف الجوي والبري ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

وأشار المرصد إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل جراء تنفيذ طائرات النظام السوري غارات على قرية رأس العين بريف إدلب الشرقي، لافتا إلى مقتل مدني بقصف طيران النظام الحربي على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

وحسب المرصد ، قتل رجل وزوجته جراء قصف الطيران الحربي الروسي على بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، مشيرًا إلى مقتل مواطنة جراء القصف الصاروخي من قبل قوات النظام والذي استهدف قرية الزكاة شمال حماة.

 

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