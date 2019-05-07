الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

كيف تحصل على القرض الحسن من «الصندوق العقاري»؟.. مئات المواطنين استفادوا به

كيف تحصل على القرض الحسن من «الصندوق العقاري»؟.. مئات المواطنين استفادوا به

رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا

اليوم.. جلسة للنظر في الإفراج المشروط عن «حميدان التركي» المُعتقل بأمريكا

التأخير يضرب رحلات «الخطوط السعودية» مع بداية رمضان.. والشركة تكشف السبب

التأخير يضرب رحلات «الخطوط السعودية» مع بداية رمضان.. والشركة تكشف السبب

«تويتر» تعلن عن ميزة جديدة.. ممتعة

«تويتر» تعلن عن ميزة جديدة.. ممتعة
تويتر
0

تواصل – وكالات:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه أصبح بإمكان المستخدمين إضافة صورة، أو فيديو، أو صورة متحركة GIF إلى “إعادة التغريد”، وذلك بدلًا من النص فقط.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حساب الدعم الخاص بها على موقعها: “من السهل أن تعبر عن نفسك من خلال إعادة التغريدة مع تعليق. ولكن ماذا لو استطعت أن تخطو خطوة إلى الأمام ليشمل ذلك الوسائط المتعددة”.

وأضافت تويتر في تغريدتها: أنه اعتبارًا من اليوم يمكن للمستخدمين إعادة التغريد باستخدام الصور، أو مقاطع الفيديو، أو صور GIF، وذلك عبر تطبيقها على نظامي أندرويد، وآي أو إس، بالإضافة إلى موقعها على الويب.

 ومع أن التحديث الجديد لا يعد تغييرًا كبيرًا، إلا أن دعم إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى إعادة التغريد سوف يؤثر بدرجة كبيرة على كمية الوسائط المتعددة التي تُشارك على تويتر، خاصةً أن إعادة التغريد مع تعليق يعد سلوكًا شائعًا للمستخدمين على الموقع.

ويُعتقد أيضًا أن التحديث يمثل خطوة أخرى يبعد تويتر عن هدفها الأصلي الذي انطلقت معه قبل أكثر من 10 سنوات، كمنصة تعمل بديلةً عن الرسائل النصية القصيرة مع كل القيود المصاحبة لهذا النهج.

وخلال السنوات الماضية، سعت الشركة إلى إحداث تغييرات كبيرة على منصتها، فأصبحت تدعم الوسائط المتعددة أكثر فأكثر، ثم زادت في عام 2017 الحد الأقصى للحروف من 140 إلى 280.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خادم الحرمين عبر «تويتر»: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان

خادم الحرمين عبر «تويتر»: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان

فيديو.. لحظة إنقاذ مسن احتجزت السيول سيارته بوادي حنيفة في الرياض

فيديو.. لحظة إنقاذ مسن احتجزت السيول سيارته بوادي حنيفة في الرياض

بالفيديو.. كيف تهزم ألاعيب عصابات الابتزاز عبر «انستغرام وتويتر»؟

بالفيديو.. كيف تهزم ألاعيب عصابات الابتزاز عبر «انستغرام وتويتر»؟

«تعليم جدة» تُحذر من نشر مقاطع وصور من داخل فصول المدارس

«تعليم جدة» تُحذر من نشر مقاطع وصور من داخل فصول المدارس

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>