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«الضمان الصحي» يحدّد أوقات الدوام خلال رمضان

«الضمان الصحي» يحدّد أوقات الدوام خلال رمضان
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تواصل – الرياض:

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، حددت أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية صباحاً.

وأضاف متحدث الضمان الصحي أن مركز خدمات العملاء سيواصل خلال أيام الشهر الكريم تقديم خدماته للمستفيدين والأطراف كافة ابتداءً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية صباحاً من كل يوم”.

وأشار إلى أن الأمانة العامة خفّضت ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك بالنسبة للموظفين إلى أقل من 8 ساعات في الأيام العادية حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر.

ودعا  المستفيدين كافة إلى عدم التردد في التواصل مع الأمانة العامة عبر البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.saوالاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: (920001177) والبريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa، أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي “تويتر، فيسبوك، لنكد إن” على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.

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