رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

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تواصل – واس:

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أصحاب الأعمال والمنشآت إلى إعلان وطرح الفرص الوظيفية في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وكذلك الاستفادة من خدمات البوابة في مسارات دعم التأهيل والتدريب وتمكين القوى البشرية في سوق العمل.

وتتيح بوابة “طاقات” بحلتها الجديدة، لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهداف منشآتهم، واختيار الكفاءات الوطنية المناسبة للشواغر الوظيفية لديهم، كما تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آليات التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الالكترونية، وإدارة قنوات التوظيف.

يذكر أن “طاقات” تعد مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل، حيث ترتكز رسالة “طاقات”، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.

وتوفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.

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